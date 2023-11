Atuação das milícias “perpassa” o Rio de Janeiro, diz promotor

Entre eles, Taillon de Alcântara Barbosa, acusado de chefiar a milícia em Rio das Pedras. No começo de outubro, traficantes assassinaram três médicos em um quiosque da Barra da Tijuca depois que uma das vítimas foi confundida com Taillon Barbosa, preso ontem. No dia seguinte, quatro corpos foram encontrados em dois carros.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALEXTRA: INPI abre inscrições para concurso com 120 vagas nesta quarta-feira. Salários chegam a R$ 11 milOs cargos são de nível superior, e a atuação dos aprovados será no Rio de Janeiro

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Dino deve entregar nesta terça-feira (31) plano de atuação federal no RioJustiça e Defesa se encontram para alinhar projeto antes de proposta ser apresentada para o presidente Lula

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

G1: Forças Armadas vão participar de apoio à segurança do Rio, mas sem atuação urbana, diz DinoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

REVISTAISTOE: União pode ser condenada por atuação da PRF no RioPor Walmor Parente, subeditor da Coluna

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: PM do Rio de Janeiro regula uso de mídias sociais pela corporaçãoA recomendação foi emitida após relatos de canais de militares que divulgaram transgressões disciplinares e até crimes

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

REVISTAISTOE: PF prende miliciano confundido com médico executado no Rio de JaneiroA Polícia Federal (PF) prendeu, nesta terça-feira, 31, Taillon Barbosa e seu pai Dalmir Barbosa. Investigações apontam que eles comandam a milícia que atua em

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕