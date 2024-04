Atriz Shannen Doherty vende pertences pessoais para facilitar processo de luto de sua mãe

A atriz Shannen Doherty, mundialmente reconhecida por seu papel como Brenda na aclamada série “Barrados no Baile”, tem compartilhado uma jornada profundamente pessoal e comovente com seus fãs e seguidores. Aos 52 anos, Shannen enfrenta um câncer em estágio 4, diagnóstico que tem direcionado suas recentes decisões de vida de uma maneira marcada por preocupação e amor, especialmente por sua mãe, Rosa.

Em um gesto de extrema sensibilidade e planejamento, a estrela anunciou que está vendendo seus pertences pessoais, incluindo móveis e itens de valor sentimental. O motivo? Facilitar o processo de luto para sua mãe, minimizando as preocupações administrativas e emocionais que inevitavelmente surgiriam após sua partida. Shannen expressou, em seu podcast “Let’s Be Clear”, esse desejo de aliviar o fardo que sua mãe enfrentaria, evidenciando um pensamento altruísta em um momento de extrema vulnerabilidad

