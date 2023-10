Atriz Isis Valverde tem falsos nudes criados por IA publicados em redes sociais

A atriz Isis Valverde teve falsos nudes compartilhados nas redes sociais nessa quinta-feira (26), após imagens reais dela, postadas em seu perfil no Instagram, serem alteradas para mostrá-la sem roupas. O crime cibernético foi denunciado às autoridades do Rio de Janeiro.Há pelo menos três montagens com fotos de Isis circulando pela internet como se fossem verdadeiras, de acordo com o g1.

O advogado de Isis Valverde, Ricardo Brajterman, disse ao Metrópoles que os nudes atribuídos a ela não mostram as tatuagens da atriz, o que ajuda a identificar a fraude. A protagonista do filme Ângela, recém-lançado pelo Amazon Prime Video, não irá se pronunciar sobre o caso.Leis que punem o vazamento de nudesO vazamento de nudes, como o atribuído às fotos de Isis Valverde, pode ser punido no Brasil por meio de duas leis, pelo menos.

Consulte Mais informação:

Tec_Mundo »

Vazam nudes atribuídos a Isis Valverde e atriz aciona advogadosNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Pena para falsos 'nudes' de Isis Valverde pode chegar a um ano, dizem advogados da atrizPena para falsos 'nudes' de Isis Valverde pode chegar a um ano, dizem advogados da atriz Consulte Mais informação ⮕

Isis Valverde tem nudes falsos vazados; relembre famosos que já tiveram sua intimidade expostaRicardo Brajterman, advogado de Isis, explica que as fotos não são verdadeiras, mas fruto de uma montagem ilegal Consulte Mais informação ⮕

Isis Valverde aciona advogados após supostas fotos íntimas serem vazadasA situação é semelhante à vivida pela atriz Vera Fischer, de 71 anos Consulte Mais informação ⮕

Advogado de Isis Valverde destaca uso perigoso da IA em fotos manipuladas vazadasRicardo Brajterman informou ao DIA que atriz registrará ocorrência na próxima segunda-feira, 30 Consulte Mais informação ⮕

Ísis Valverde aciona advogados após montagem de fotos nuas vazarA atriz repudia as imagens, que são totalmente falsas e criadas através de recursos digitais com montagens artificiais Consulte Mais informação ⮕