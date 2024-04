Atriz convida pastoras para assistir a seu filme de terror em igreja

A atriz Sydney Sweeney convida duas pastoras para assistir ao seu novo filme de terror 'Imaculada' dentro de uma igreja. As pastoras reagem ao vivo durante a exibição e a atriz se desculpa por qualquer ofensa causada.

O filme gira em torno de uma jovem freira que se vê grávida sem explicação.

