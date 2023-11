Atos de apoio a Bolsonaro têm adesão fraca nas redes sociais

O esvaziamento dos atos de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, visto nas ruas no feriado do dia 15 de novembro, foram identificados também na internet. Um levantamento da consultoria Quaest, que monitorou publicações em redes sociais e aplicativos de mensagens sobre o tema, mostrou que a mobilização dos bolsonaristas na arena virtual, nesta quarta-feira, também foi menor do que em protestos anteriores.

De acordo com os dados, a média de menções relacionadas ao tema foi de 50 mil, valor comparativamente baixo se confrontado com manifestações do ano passado. Nos eventos de 7 de setembro de 2022, por exemplo, a média foi de 316 mil menções no dia das manifestações. — Bolsonaro deve estar com o sinal amarelo ligado. Um dos pilares mais importantes de sua estratégia política era a mobilização convocada nas redes e apresentada nas rua

