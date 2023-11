Atores de Friends se pronunciam sobre a morte de Matthew Perry

Todos os atores do elenco principal do seriado americano "Friends" se pronunciaram individualmente sobre a morte do colega, Matthew Perry. Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Courteney Cox e Matt LeBlanc relembraram como era a convivência com ele nos bastidores. LeBlanc e Cox foram os primeiros a fazerem alguma declaração pública ao ator, na terça-feira (14). Enquanto Schwimmer, Aniston e Kudrow fizeram relatos divulgados ontem (15).

A CNN Brasil reuniu o que cada um disse a respeito e como estão se sentindo no luto. Matt LeBlanc "Matthew, é com o coração pesado que me despeço. Os momentos que passamos juntos estão honestamente entre os momentos favoritos da minha vida. Foi uma honra dividir o palco com você e chamá-lo de meu amigo. Sempre sorrirei quando pensar em você e nunca esquecerei de você. Nunca. Abra suas asas e voe, irmão, você finalmente está livre. Muito amor. E acho que você vai ficar com os 20 dólares que me deve

:

G1: Entidades questionam investigação da PF um mês após morte de liderança em Terra Indígena no PAEntidades questionam investigação da PF um mês após morte de liderança em Terra Indígena no PA g1

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

REVİSTAISTOE: Ana Castela comemora resultado de rinomodelação; cirurgião plástico esclarece dúvidas sobre o procedimentoA cantora sertaneja Ana Castela pegou os fãs de surpresa ao compartilhar nesta segunda-feira, 13, o resultado de um tratamento estético ao qual se submeteu.

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação »

PORTALR7: Eliezer explica grosseria ao rebater críticas sobre a filhaEliezer explica grosseria ao rebater críticas sobre a filha: 'A pessoa dá o pior dela, vai ganhar o pior de mim' PortalR7 R7

Fonte: portalR7 | Consulte Mais informação »

UOLNOTİCİAS: Campanha busca sensibilizar mulheres sobre direito de descanso aos domingosUma campanha lançada nas redes sociais busca sensibilizar as mulheres para o direito de descansar em um domingo, caso o domingo anterior tenha sido de trabalho. A mobilização tem como foco os sindicatos e as empregadas do comércio e da saúde, segmentos em que as jornadas aos fins de semana são comuns.

Fonte: UOLNoticias | Consulte Mais informação »

CARTACAPİTAL: Governo brasileiro se posiciona sobre conflito no Oriente MédioOs últimos seis dias colocaram à prova a tentativa do governo brasileiro de se manter equidistante sobre o conflito no Oriente Médio, em meio aos incessantes bombardeios israelenses contra a Faixa de Gaza, em resposta ao ataque de 7 de outubro executado pelo Hamas.

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação »

O_ANTAGONİSTA: Maduro anuncia plebiscito sobre reivindicação de território da GuianaO ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a realização de um plebiscito no próximo dia 3 de dezembro com um assunto de pouca familiaridade até para os venezuelanos: a reivindicação de 80% do território da Guiana. A Guiana acusou movimentações de tropas venezuelanas perto da sua fronteira e, para se precaver, anunciou exercícios militares com os americanos no mar. O perigo, contudo, não foi notado pelo governo brasileiro e pelo Itamaraty, mais preocupados com o Oriente Médio do que em promover a paz entre países vizinhos.

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação »