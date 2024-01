Ator Pedro Cardoso levanta polêmica sobre exposição da vida dos artistas

O ator Pedro Cardoso se tornou uma dos assuntos mais comentados nas redes sociais na manhã desta terça-feira, dia 2. Isso porque ele levantou uma polêmica após longo texto em que reflete sobre a exposição da vida pessoal dos artistas atualmente e, como exemplos, comparou as cantoras Tracy Chapman e Beyoncé. 'Bom ano. A mim, mais me toca a arte de Trace Chapman do que a de Beyoncé. Seria gosto… Mas a minha questão aqui é a razão de a Beyoncé ser mais consumida do que Trace.

A mesma pergunta eu posso fazer para outros pares de artistas cujas as artes eu admiro mais do que a de outros, igualmente bons artistas, e mais consumidos do que os que prefiro. E desconfio que o maior sucesso comercial das 'Beyoncé' frente as 'Chapman' se deve àquelas venderem, além de sua arte, também a sua vida pessoal', inicia Pedro Cardoso na postagem de seu Instagram





jornalextra » / 🏆 6. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ator Ryan O'Neal, astro de 'Love Story', morre aos 82 anos nos EUAAtor Ryan O'Neal, astro de 'Love Story', morre aos 82 anos nos EUA

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Depoimentos detalham condutas dos acusados no homicídio do ator Jeff MachadoOs depoimentos das testemunhas na audiência de instrução e julgamento sobre o homicídio do ator Jeff Machado detalharam as condutas do produtor Bruno de Souza Rodrigues e do garoto de programa Jeander Vinicius da Silva Braga. O advogado da família da vítima destacou que as oitivas demonstraram a forma com que os acusados atuaram no crime. Um dos depoimentos trouxe informações sobre o caráter social do produtor, que responde a oito crimes.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Tom Wilkinson, ator de 'Ou Tudo ou Nada' e 'Batman Begins', morre aos 75 anosWilkinson tinha uma longa e premiada carreira no cinema

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

María Jesús Montero será la vicepresidenta primera en el Gobierno de Pedro SánchezLa ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la vicepresidenta primera en sustitución de Nadia Calviño, que el 1 de enero tomará posesión como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Carlos Cuerpo será el nuevo ministro de Economía.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Manifestantes ultras cuelgan y apalearon una piñata de Pedro Sánchez en la noche de las uvasLos manifestantes ultras que protestan contra el Gobierno de Pedro Sánchez colgaron y apalearon una piñata que representaba al presidente en la noche de las uvas.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Pedro Sánchez destaca el éxito de la presidencia española del Consejo de la UEEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza un balance de la presidencia española del Consejo de la UE y destaca el inicio de las negociaciones para la adhesión de Ucrania y Moldavia a la UE como un hito histórico. También se menciona el enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control al Gobierno.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »