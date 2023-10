Ato do Hamas foi terrorista, mas Netanyahu age com insanidade e quer acabar com Gaza, diz Lula

O presidente Lula (PT) defendeu nesta sexta-feira 27 a posição do Brasil diante do conflito entre Israel e Hamas. Em café da manhã com jornalistas, no qual CartaCapital esteve presente, o petista afirmou que a conduta do País em relação à guerra é 'a mais clara possível'. Lula reforçou que o Brasil apenas reconhece como terroristas as organizações classificadas dessa forma pelo Conselho de Segurança da ONU.

' O presidente também destacou que há uma aeronave do Brasil no Cairo à espera de um acordo entre Egito e Israel para permitir a saída de brasileiros de Gaza, a fim de que eles possam ser trazidos em segurança. Ele ainda criticou o fato de uma resolução do Brasil sobre o conflito ter sido vetada pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU, na semana passada.

