Atlético-MG se torna oficialmente SAF e anuncia investimento

A transição para SAF e a aquisição das ações da Galo Holding foram aprovadas pelos órgãos competentes, e seguiram todas as exigências e regulamentações estabelecidas pelos órgãos reguladores e autoridades esportivas. O patrimônio do Clube foi avaliado em 2,1 bilhões de reais. Estão incluídas na SAF o departamento de futebol, a Arena MRV e a Cidade do Galo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MUNDO ESPN: Textor elogia jogador do Flamengo: 'É um bom garoto, quero no Crystal Palace'Dono da SAF do Botafogo concedeu entrevista exclusiva à ESPN antes da partida contra o Palmeiras

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: Textor reclama de arbitragem: 'Coisas estranhas estão acontecendo'John Textor, dono da SAF do Botafogo, concedeu entrevista exclusiva à ESPN nesta quarta-feira (1º)

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Juventude x Ituano: estatísticas e informações do jogo da 35ª rodada da Série BJuve quer superar o Galo de Itu e entrar no G-4

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Redenção com Felipão, Atlético-MG tem a melhor campanha do returno do Brasileirão; veja os númerosAtlético-MG conta a com a melhor campanha e a melhor defesa do segundo turno do Brasileirão, Galo foi transformado por Felipão...

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Atlético-GO x Novorizontino: estatísticas e informações do jogo da 35ª rodada da Série BEquipes abrem a rodada nesta quarta-feira (1º), às 20h, no Antônio Accioly

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Atlético-GO x Novorizontino: odds, estatísticas e informações do jogo da 35ª rodada da Série BEquipes abrem a rodada nesta quarta-feira (1º), às 20h, no Antônio Accioly

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕