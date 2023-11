Atlético-MG provoca ídolo do Cruzeiro após vitória: “De costas a chorar”

Um dia após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, o Atlético-MG provocou o goleiro tricolor Fábio, também ídolo do arquirrival Cruzeiro. A provocação foi publicada na tarde deste domingo (29), nas redes sociais do clube alvinegro.

Após levar o terceiro gol, o Cruzeiro errou a saída de bola, e o então atacante atleticano Vanderlei roubou e chutou para o gol da intermediária. Fábio, à época goleiro cruzeirense, estava de costas e viu a bola morrer no fundo das redes. Fábio estava buscando outra bola dentro do gol, não viu o lance e não pôde tentar uma defesa. O Atlético acabou conquistando o título mineiro de 2007.

