Atlético-MG cobra R$ 150 mil do Cruzeiro por quebradeira na Arena MRV

O Atlético-MG cobra R$ 150 mil do Cruzeiro pelos itens quebrados pela torcida da Raposa no clássico do último domingo (22), na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. A informação é do repórter Thiago Fernandes, da Band Minas.Segundo apurou a reportagem, a diretoria do Galo enviará a cobrança a Ronaldo Fenômeno, proprietário da SAF do Cruzeiro.

Por causa disso, o Atlético-MG quer vetar a presença de cruzeirenses no seu estádio de agora em diante.Outra polêmica envolvendo os torcedores no clássico mineiro foi a retirada de portas dos banheiros femininos no setor visitante.O CEO do Atlético, Bruno Muzzi, admitiu que foi um erro. “Tiramos as portas, as luminárias, tudo aquilo que podia ser quebrado na região da torcida visitante. Eu acho que a gente teve um erro, de fato, nosso.

