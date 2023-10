Atleta de Indaiatuba (SP), vai às quartas no Pan-Americano juvenil de Beach Tennis no Chile

Atleta da Arena DecoBeach, dos mais modernos complexos de esportes de areia do país, situado em Indaiatuba (SP), Bruna Gusi, de 11 anos, se classificou, nesta sexta-feira, para as quartas de final da categoria 12 anos dos Jogos Pan-Americanos de Beach Tennis, realizados em Iquique, no Chile.A atleta e a parceira Isabela Schachetti derrotaram nesta sexta-feira a dupla chilena formada por Heloise Huerta e Mathilde Huerta por um duplo 6/0.

"Estou muito feliz em estar representando o Brasil no Pan-Americano. Passamos em primeiro na fase de grupos , onde enfrentamos a Venezuela , Porto Rico e Chile. Vamos com tudo para a próxima", disse Bruna.

A Arena Deco Beach tem se tornado uma das principais arenas do país por toda infra-estrutura e investimento nos esportes de areia. Esse ano ela realizou uma etapa do circuito mundial ITF pela primeira vez na região de Indaiatuba atraindo atletas do mundo todo. Esse mês inovando mais uma vez realiza a Liga Nacional de futevôlei com os principais atletas da modalidade. headtopics.com

