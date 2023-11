Ativistas celebram Dia da Consciência Negra no Rio de Janeiro

Em dia de feriado, a Avenida Presidente Vargas, uma das mais importantes do Rio de Janeiro, costuma ficar vazia. Mas, nesta segunda-feira (20), o cenário foi diferente. No meio da via fica o Monumento Zumbi dos Palmares, que exibe um busto gigante do herói da resistência negra contra a escravidão. Ativistas, capoeiristas e crianças tomaram os pés do monumento para exaltar o legado do herói negro.

O Dia da Consciência Negra é celebrado neste 20 de novembro para dar visibilidade ao líder que morreu nesta data, em 1695, em combate pela liberdade do povo negro.SP tem mais de 100 atividades para celebrar Dia da Consciência Negra. O Rio é um dos seis estados em que a data é feriado. Em 1.260 municípios, há leis que tornam o dia 20 de novembro feriado, mesmo sem lei estadual. AA embaixadora da Organização Não Governamental. (ONG) Educafro, Claudia Vitalino, acredita que o feriado é um momento de reflexão. “Ainda não temos o que comemorar. Embora sejamos 56% da população, somos tratados como minoria socia





RevistaISTOE » / 🏆 15. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Dia da Consciência Negra é celebrado com evento no monumento a Zumbi dos Palmares no Centro do RioA data é celebrada pelos movimentos de direitos civis desde 1960, como forma de valorizar a luta e a cultura negra.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Vídeo: carro pega fogo e causa transtorno na Avenida Rio Branco, no Centro do RioNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 77,616 Consulte Mais informação »

Governador do Rio se reunirá com Lira e Pacheco para tratar dos ataques no RioGovernador Claudio Castro defende o endurecimento da lei contra o terrorismo, em resposta ao incêndio de 35 ônibus por milicianos

Fonte: o_antagonista - 🏆 13. / 52,36 Consulte Mais informação »

Filho de Kim Kardashian se fantasia de 'Neymar zumbi' no HalloweenNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 77,616 Consulte Mais informação »

Risco de inundação provoca fechamento de comportas em cidade de Santa CatarinaTaió, Laurentino, Rio do Oeste e Rio do Sul estão sob estado de calamidade pública

Fonte: exame - 🏆 18. / 28,125 Consulte Mais informação »

Rota turística da Estrada Real recebe título de monumento nacionalCom 1.630 km de extensão, Estrada Real abrange caminhos ligados ao escoamento de ouro na época Imperial em Minas, Rio e São Paulo

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »