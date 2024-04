Ativista russo-canadense é condenado à prisão por críticas à guerra na Ucrânia

Um tribunal de Moscou condenou à revelia Pyotr Verzilov, um ativista russo-canadense e fundador de um site de notícias independente, a oito anos e quatro meses de prisão por postagens nas redes sociais criticando a guerra na Ucrânia, informou a mídia russa nesta terça-feira (2).

Verzilov, de 36 anos, ganhou destaque como porta-voz não oficial do grupo russo de oposição feminista Pussy Riot após a prisão de integrantes em fevereiro de 2012, na qual elas vestiram balaclavas e invadiram a Catedral de Cristo Salvador, em Moscou, gritando uma canção contra o presidente Vladimir Putin. Na semana passada, o mesmo tribunal condenou também à revelia outra ativista do Pussy Riot, Lyusya Shtein, a seis anos, ao abrigo das leis de censura durante a guerra. Verzilov tem postado críticas frequentes nas redes sociais à guerra da Rússia na Ucrânia, incluindo vídeos que mostram valas comuns no subúrbio de Bucha, em Kie

