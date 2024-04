Ativista americana é atropelada por escavadeira militar em Gaza

Rachel Corrie tinha 23 anos quando foi atropelada por uma enorme escavadeira militar Caterpillar D9R em Rafah, no sul de Gaza, em 16 de março de 2003, e foi esmagada pela pá, de acordo com numerosas testemunhas. Depois de atropelar a ativista, o motorista deu marcha à ré e passou por cima dela novamente. Ela ainda estava respirando quando disse: 'Acho que quebrei as costas'. Corrie, que tentava impedir que a escavadeira destruísse uma casa palestina, era americana.

Um dos sete cooperantes da ONG World Central Kitchen (WCK) também era americano e morreu na segunda-feira quando Israel atacou seu comboio com três mísseis, de acordo com o jornal Haaretz. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, definiu essas mortes como um 'erro não intencional' e se comprometeu a esclarecer as circunstâncias por meio de uma investigação 'exaustiva'

