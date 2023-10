Athletico-PR x São Paulo: odds, estatísticas e informações do jogo pela 30ª rodada do Brasileirão

Lutando por vaga direta na Libertadores, o Athletico-PR recebe o São Paulo no domingo (29), às 16h na Ligga Arena. Com apenas uma derrota nos últimos 11 jogos, o Furacão ocupa a 5ª colocação na tabela, apenas dois pontos abaixo do G4. O São Paulo, do outro lado, quer levantar a poeira depois de sofrer um histórico 5x0 para o Palmeiras na rodada passada. O Tricolor Paulista é o 10º colocado no Brasileirão.

+ Tem promoção exclusiva de boas-vindas pra você! Aposte a partir de R$10 e receba até R$200 de bônus na Lance! Betti Mais do que o 5º colocado do campeonato, a equipe de Dorival Júnior enfrenta, mais uma vez, seu maior pesadelo no Brasileirão até aqui: os jogos como visitante. A campanha do São Paulo fora de casa só não é pior que a do lanterna América-MG: apenas seis pontos somados em 42 possíveis. Faltando poucas rodadas para o fim do campeonato, o Tricolor segue sem vencer uma partida longe do Morumbi .

Conhecidamente forte jogando em Curitiba, o Athletico-PR tem uma oportunidade de ouro para entrar no G4 do Brasileirão. Embalado pela boa sequência e enfrentando um fraco visitante, o Furacão sai na frente do confronto. Na Lance! Betting, headtopics.com

+ Tem promoção exclusiva de boas-vindas pra você! Aposte a partir de R$10 e receba até R$200 de bônus na Lance! BettiNa rodada passada, uma das derrotas mais emblemáticas do São Paulo como visitante: 5x0 para o Palmeiras. Foto: Cesar Greco/PalmeirasO retrospecto histórico entre as equipes é bem equilibrado. Em 68 oportunidades, são 24 triunfos do São Paulo, 23 empates e 21 vitórias do Athletico-PR.

Em 2005, aconteceu o confronto mais emblemático entre São Paulo e Athletico-PR: a final da Copa Libertadores. Após 1x1 no jogo de ida, o Tricolor passou o carro e levantou a taça com um 4x0 no Morumbi. headtopics.com

Consulte Mais informação:

Lance! »

Traficantes do PCC são presos durante operação em condomínio em São PauloNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Afegãos são agredidos e chamados de “terroristas” em São Paulo, diz boletimOfensas foram ditas por homem que abordou mulher com os filhos pequenos no centro da cidade Consulte Mais informação ⮕

Médico está foragido acusado de estuprar pacientes após cirurgias de hemorroidas em SPPaulo Augusto Berchielli atendia em uma clínica no bairro de Tatuapé, em São Paulo Consulte Mais informação ⮕

Gol a Gol: live projeta jogo entre Palmeiras e São Paulo nesta quarta-feiraNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Farmácias Nissei vence leilão por até 51 farmácias da Poupafarma em São PauloA Nissei é a maior rede de farmácias do Paraná e, atualmente, opera mais de 300 lojas Consulte Mais informação ⮕

Ataques em escolas: seguranças privados começam a atuar em 774 colégios de São PauloDos contratados agora, que iniciam o trabalho até sexta-feira, 27, 242 vão prestar serviço em escolas da capital e região metropolitana. São Paulo tem 5,3 mil escolas estaduais Consulte Mais informação ⮕