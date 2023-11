Athletico-PR x São Paulo ao vivo: acompanhe o jogo pelo Campeonato Brasileiro

Saiba onde assistir a Athletico-PR x São Paulo TV: Globo e TNT Streaming: CazéTV e Rede Furação Ficha técnica Athletico-PR x São Paulo Data: 29/10/23 Horário: 16h00 (de Brasília) Local: Ligga Arena, Curitiba Acompanhe CNN Esportes em todas as plataformas YouTube Tiktok Instagram Twitter

Saiba onde assistir a Athletico-PR x São Paulo TV: Globo e TNT Streaming: CazéTV e Rede Furação Ficha técnica Athletico-PR x São Paulo Data: 29/10/23 Horário: 16h00 (de Brasília) Local: Ligga Arena, Curitiba Acompanhe CNN Esportes em todas as plataformas YouTube Tiktok Instagram Twitter

Athletico-PR x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoAthletico-PR e São Paulo se enfrentam no domingo (29), pela 30º rodada do Campeonato Brasileiro. Consulte Mais informação ⮕

Athletico PR x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoA partida entre Athletico PR x São Paulo é válida pela 30ª rodada do Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Chuva de gols! Aposte R$100 e ganhe R$1440 nos jogos de domingo no BrasileirãoInter x Coritiba e Athletico x São Paulo podem garantir o churrasco! Consulte Mais informação ⮕

Homem dá esbarrão proposital e provoca fratura em idosa de 86 anos em São PauloProfessor de canto foi indiciado por lesão corporal e omissão de socorro Consulte Mais informação ⮕

Encontrado corpo do ator Ricardo Merini, que estava desaparecido em São PauloAtor estava sumido desde o dia 21 de outubro; polícia investiga causas da morte Consulte Mais informação ⮕

Cinco motivos para o São Paulo 'acordar' no BrasileirãoListamos cinco motivos para o São Paulo voltar a se dedicar ao Brasileirão, mesmo com o título da Copa do Brasil e na reta final da temporada Consulte Mais informação ⮕