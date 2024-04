Athletico-PR vence o Sportivo Ameliano por 4 a 1 no Paraguai

A noite foi iluminada para o Athletico-PR. O Furacão venceu o Sportivo Ameliano por 4 a 1, no Paraguai. Após a partida, o treinador Cuca falou sobre “De maneira geral acho que foi um grande jogo do nosso time. Uma vitória merecida. A equipe que nós entramos hoje nos dá versatilidade, já que o Gamarra também faz a lateral esquerda, assim como o Júnior Alonso também fazia (no Atlético).

Estudamos e sabíamos que esse lado direito de ataque deles era forte na velocidade, nos cuidados e ainda assim tivemos problemas. Conseguimos ajustar para o segundo tempo e diminuímos os riscos.” Ao ser questionado sobre o Brasileirão, Cuca comentou sobre o desempenho no estadual e afirmou que quando terminar, terá análise mais profunda sobre a equipe. “Se a gente for desmerecer o nosso campeonato regional, tudo bem, podem dizer que não estamos jogando bem. Mas nós valorizamos o Maringá, Operário, são boas equipes, e digo que estamos fazendo um bom trabalh

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Band.com.br / 🏆 26. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Athletico-PR atropela Ameliano na estreia da Sul-AmericanaFuracão começou com o pé direito mesmo atuando na casa do adversário

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

Athletico estreia na Sul-Americana com goleada fora de casaEm Assunção, contra o fragil Sportivo Ameliano, Furacão não faz muito esforço para golerar por 4 a 1 e largar na frente no Grupo E

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Com um a menos, Athletico vence o Maringá no primeiro jogo da final do ParanaensePablo, de pênalti, dá a vantagem ao Furacão para a decisão do próximo sábado

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Sportivo Trinidense x Fortaleza: odds, estatísticas e informações para apostar na Sul-AmericanaEquipes entram em campo nesta quarta-feira (3), às 21h, no Defensores del Chaco, pela primeira rodada do torneio continental

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Cuca estreia pelo Athletico-PR e fala sobre anulação de condenação na SuíçaCuca estreou pelo Athletico-PR com uma goleada de 6 a 0 sobre o Londrina e aproveitou para falar sobre a anulação de sua condenação na Suíça por estupro de uma menor e coação. Ele se comprometeu a mostrar com atitudes sua mudança e explicou o motivo de ter resolvido falar sobre o assunto após tanto tempo em silêncio.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Treinador do Athletico Paranaense, Cuca, fala sobre sua condenação por violência sexualO treinador do Athletico Paranaense, Cuca, faz um pronunciamento inédito sobre sua condenação por violência sexual na Suíça em 1989, que foi recentemente anulada. Ele reconhece a importância de abordar seu passado para continuar no futebol.

Fonte: o_antagonista - 🏆 22. / 52 Consulte Mais informação »