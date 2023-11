Athletico-PR e São Paulo empatam pelo Campeonato Brasileiro

Em tarde de ‘Pablos’ e ‘Lei do ex’, Athletico-PR e São Paulo empataram por 1 a 1 na Ligga Arena, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pablo abriu o placar para o lado do Furacão, enquanto Pablo Maia garantiu o gol tricolor da partida.

O resultado preocupa para o lado de Dorival Júnior. Com o resultado, o time segue sem nenhuma vitória fora de casa pelo Brasileirão neste ano. Na tabela, está com 39 pontos e na 10ª colocação. O Furacão, por sua vez, chega aos 49 na 7ª colocação e perde a chance de entrar no G4 da tabela.>!LEI DO EX! Aos seis minutos de jogo, a lei do ex falou mais alto novamente.

>!TARDE DE PABLOS! Se um Pablo abriu o placar de um lado, outro Pablo equilibrou. Três minutos após o São Paulo sair em desvantagem, Pablo Maia desviou de cabeça para o gol após um escanteio cobrado por Wellington Rato. headtopics.com

>!ASSUSTOU! Cannobio protagonizou um dos lances mais perigosos da partida, que por pouco não virou gol. Ainda na primeira etapa, recebeu pelo lado esquerdo e venceu uma disputa com Diego Costa. Livre, invadiu a área e só não balançou as redes porque Rafael salvou.

>!ELE DE NOVO! Mais uma vez, Cannobio assustou a defesa são-paulina. Em um segundo tempo intenso pelo lado athleticano, Cannobio venceu Nathan pelo lado direito e soltou a bomba. Mas novamente, Rafael apareceu rápido e salvou. headtopics.com

>!PEDIU PÊNALTI! Em busca de tentar avançar no placar, o São Paulo tentou apelar e pedir um pênalti aos 20 minutos da etapa final, quando Erison caiu após uma dividida entre Thiago Eleno e Erick. A arbitragem de vídeo foi acionada, mas o jogo seguiu sem problemas.O primeiro tempo começo com a ‘lei do ex’ sendo posta em ação, com uma jogada trabalhada entre Vitor Bueno e Pablo.

