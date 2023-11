Athletico-PR e São Paulo empatam em jogo sonolento pelo Brasileirão

Na tarde deste domingo (29), na Ligga Arena, em Curitiba, Athletico-PR e São Paulo empataram em 1 a 1 em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. Os gols foram foram logo no começo do jogo.

Com seis minutos, Pablo abriu o placar para o Furacão. Três minutos depois, Pablo Maia deixou tudo igual para o Tricolor Paulista.

