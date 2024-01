Atentado en Irán deja 84 muertos y 284 heridos

Unas 84 personas murieron —entre ellas seis niños— y 284 resultaron heridas en un atentado en Irán perpetrado el miércoles 3 de enero. Dos explosiones tuvieron lugar cerca de un cementerio en la ciudad de Kermán, situada a 820 kilómetros al sureste de Teherán. Allí se celebraba una ceremonia para conmemorar el cuarto aniversario del asesinato de Qasem Soleimani, una de las figuras más carismáticas en la reciente historia del país, que murió en 2020 en un ataque con drones estadounidenses.

Los testimonios de los testigos revelan que ambas explosiones sucedieron con 10 minutos de diferencia, en las proximidades de la tumba de Soleimani. Las autoridades iraníes indicaron en un primer momento que estas fueron causadas por dos bombas detonadas a distancia, aunque este jueves un investigador ha señalado que era probable que hubiese sido perpetrado por suicidas. Las autoridades hablaron primero de más de 100 víctimas, más tarde rebajaron la cifra a 95 y este jueves lo han vuelto a hacer a 84. El motivo de estos cambios es que había muchos nombres duplicado





elpais_brasil » / 🏆 21. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Explosiones en Irán durante ceremonia de conmemoración de Qasem SoleimaniDos explosiones han matado al menos a 95 personas e herido a más de 200 en Irán durante una ceremonia para conmemorar el cuarto aniversario del asesinato de Qasem Soleimani. El país ha declarado día de luto por el ataque terrorista más mortífero desde 1979.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Chefe da segurança de bicheiro sofre atentado no Rio de JaneiroMárcio Araújo, chefe da segurança do bicheiro Rogério Andrade, foi alvo de um atentado em sua casa na Ilha de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Homens armados atiraram contra a fachada de sua residência enquanto ele estava com sua esposa e filho. O policial e sua família conseguiram se abrigar em um quarto seguro.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Empresário envolvido em guerra do PCC escapa de atentado no Natal em SPO empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 37, escapou de um atentado às 18h48 de ontem no prédio onde mora, no Jardim Anália Franco, Tatuapé, zona leste paulistana.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Estado Islâmico reivindica ataque em KermánO Estado Islâmico (ISIS) reivindicou nesta quinta-feira a autoria do atentado na cidade iraniana de Kermán, que deixou mais de 80 mortos e cerca de 300 feridos durante uma homenagem ao general Qasem Soleimani, assassinado há quatro anos em um ataque com drones dos Estados Unidos.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Estado Islâmico reivindica autoria de ataques com 84 mortos no Irã; investigação iraniana ainda está em andamentoPara analistas, atentado sugere um ressurgimento sangrento da organização jihadista, que foi dizimada em 2019, mas não está claro qual afiliada do EI estaria por trás dos ataques

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Ataque terrorista em Kerman deixa mais de 100 mortosAo menos 103 pessoas morreram e 188 ficaram feridas em duas explosões perto do cemitério onde está enterrado o comandante militar Qasem Soleimani, no quarto aniversário de sua morte. Autoridades locais chamaram o incidente de ataque terrorista.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »