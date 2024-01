Atentado del ISIS en Irán deja al menos 91 muertos

Cuando a principios de semana todas las miradas estaban puestas en las implicaciones del asesinato del número dos del movimiento palestino Hamás, Saleh al Aruri, en un ataque en Beirut que presentó todos los signos de una acción israelí, dos potentes explosiones sacudieron la ciudad iraní de Kermán.

El jueves, disipando la confusión que había rodeado inicialmente los hechos, el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) se atribuyó el atentado, que causó al menos 91 muertos y se ha convertido en el más mortífero de la historia reciente de Irán. El atentado, perpetrado en medio de una fuerte tensión regional provocada por la devastadora ofensiva militar de Israel en Gaza, ha vuelto a situar al ISIS en el map





