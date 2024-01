Ataques de 8 de janeiro: mais de 1.300 pessoas são liberadas provisoriamente

Um ano depois dos ataques criminosos de 8 de janeiro de 2023, ao menos ⁠1.357 pessoas foram colocadas em liberdade provisória pelo ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito que investiga o episódio no Supremo Tribunal Federal (STF). Essas pessoas continuam respondendo pelos crimes imputados a elas pela Procuradoria-Geral da República (PGR), mas podem fazer isso fora da prisão, cumprindo uma série de requisitos impostos pelo ministro.

Até hoje, nenhum acusado de participar dos atos de 8 de janeiro foi absolvido pelo STF. Quais são as acusações? A maioria dos investigados responde pelos crimes de: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com substância inflamável contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombad





