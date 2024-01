Ataque terrorista em Kerman deixa mais de 100 mortos

Ao menos 103 pessoas morreram nesta quarta-feira (3) e 188 ficaram feridas na cidade iraniana de Kerman, após duas explosões perto do cemitério onde está enterrado o comandante militar Qasem Soleimani, no que as autoridades locais chamaram de ataque terrorista. Pelo menos uma das explosões teria sido causada por uma bomba, disse a TV estatal.

O caso ocorre no quarto aniversário da morte de Soleimani, que foi assassinado em um ataque aéreo dos Estados Unidos ordenado pelo ex-presidente Donald Trump no Aeroporto Internacional de Bagdá, e ameaça aumentar as tensões na região. A primeira explosão ocorreu a 700 metros do túmulo de Soleimani, e a segunda a um quilômetro de distância, quando peregrinos visitavam o local, acrescentou a rede de notícias IRNA. O IRINN, outro canal de televisão estatal, informou que a primeira explosão foi causada por uma bomba colocada numa mala dentro de um carro Peugeot 405, e parecia ter sido detonada remotamente





