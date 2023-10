Ataque nos EUA: polícia identifica e divulga imagens das 18 vítimas de atirador

, já identificou todas as 18 pessoas assassinadas no ataque a uma pista de boliche e a um bar-restaurante nesta quarta-feira. Os assassinatos ocorreram na cidade de Lewiston, os agentes investigam a motivação do crime e fazem buscas pelo foragido.As identidades e imagens das 18 vítimas foram apresentadas à imprensa durante entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Sauschuck confirmou a repórteres que uma anotação foi encontrada durante o cumprimento de um mandado de busca, mas se recusou a revelar qualquer trecho da mensagem. Contudo, fontes ligadas à força-tarefa ouvidos pela imprensa americana disseram que o atirador deixava instruções sobre onde encontrar determinados bens e o que fazer após o ataque, em um sinal de que não esperava ser encontrado com vida.

Peyton Brewer-Ross também foi identificado como uma das vítimas do ataque. A empresa na qual tabalhava, Bath Iron Works, confirmou a morte na rede X (antigo Twitter).A polícia de Lewiston divulgou uma foto do suspeito. Instrutor de tiro e reservista do Exército americano, Robert Card, de 40 anos, fugiu após o tiroteio. headtopics.com

Em entrevista coletiva, na manhã desta quinta-feira, o chefe da polícia de Lewiston, David St. Pierre, confirmou que o histórico psiquiátrico do suspeito é um dos elementos da investigação. Um mandado de prisão foi expedido contra Robert Card por pelo menos oito acusações de homicídio, com base nas oito pessoas, entre os 18 mortos no incidente, que já foram identificadas.

e quase um em cada dois adultos vive numa casa onde existe uma arma. A consequência desta proliferação é o índice de mortes por armas de fogo, mais alto que o de outros países desenvolvidos.desde o início do ano no país, e o ataque de quarta-feira é o mais mortal registrado no período, segundo a associação Gun Violence Archive (GVA). headtopics.com

