Ataque kamikaze com avião sem piloto realizado pela Ucrânia no Tartaristão

A Ucrânia realizou um ataque kamikaze com um avião sem piloto em uma região industrial no Tartaristão, território da República da Rússia, nesta terça-feira (2)."Foi uma operação do serviço de inteligência ucraniano contra uma empresa de drones Shahed. Foram infligidos danos significativos ao local", disse uma fonte do ministério da Defesa da Ucrânia à agência de notícias AFP.

Em resposta à nova investida de Kiev contra seu território, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que o exército russo está se"esforçando para minimizar e eliminar completamente" os ataques da Ucrânia. Desde o início da guerra em 2022, a Ucrânia tem realizado ataques em indústrias russas, mas geralmente usa drones.Também foram registrados ataques com drones hoje em fábricas de Yelábuga e Nizhnekamsk no Tartaristão. Os ataques"não causaram danos graves nem afetaram o funcionamento dessas fábricas", segundo o serviço de imprensa da região em um canal no Telegra

