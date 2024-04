Ataque israelense mata trabalhadores humanitários em Gaza

Vítimas do ataque israelense estavam em Gaza justamente para amenizar a catástrofe humanitária provocada pelas ações militares depois do atentado terrorista do Hamasde que teria sido um erro não diminui a gravidade do bombardeio. Trata-se de uma violação da resolução 2.728 do Conselho de Segurança da. O texto aprovado no dia 24 de março exige um cessar-fogo imediato, algo que as forças israelenses não respeitaram em nenhum momento.

Conheça a ONG atingida por ataque de Israel em Gaza, que já entregou mais de 32 milhões de refeições na regiãoem outubro. Integravam a World Central Kitchen. Essa ONG montou uma ampla operação para levar alimentos às centenas de milhares de palestinos que enfrentam fome aguda. Suas ações eram informadas a Israel e tomavam todos os cuidados possíveis para deixar claro que eram civis. Não foi suficiente para as forças israelenses, que acabaram matando os trabalhadores humanitário

