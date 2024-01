Ataque israelí en Siria causa la muerte de miembros de la Guardia Revolucionaria iraní

La guerra de Gaza reverbera en varios frentes de Oriente Próximo después de haber causado cerca de 25.000 muertos en más de un centenar de días de hostilidades contra la milicia palestina de Hamás. En el ataque más mortífero atribuido a Israel en Siria desde el inicio de la contienda, al menos cinco miembros de la Guardia Revolucionaria iraní han perdido la vida este sábado en Damasco.

Según informó la televisión iraní, entre las víctimas mortales se encuentra el jefe del servicio de inteligencia y otros altos mandos de la misión de Irán que asesora al régimen del presidente sirio, Bachar el Asad. La explosión causada por una oleada de misiles, presumiblemente disparados desde cazabombarderos israelíes desde el espacio aéreo libanés, arrasó por completo el edificio de cuatro plantas que servía como residencia a los asesores militares iraníes en el distrito de Mazzeh del oeste de la capital siria, en una zona próxima a un antiguo aeropuerto milita





elpais_brasil » / 🏆 21. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ataque massivo russo deixa diversos mortos na UcrâniaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Rússia faz maior ataque aéreo à Ucrânia desde o início da invasão, dizem autoridadesMoscou usou 158 drones, além de mísseis hipersônicos e de cruzeiro para atacar alvos em Kiev, no leste, sul e oeste do país, disse a Força Aérea ucraniana

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

A Democracia Resiste: Documentário revela imagens inéditas do ataque à democracia no BrasilDocumentário original tem imagens inéditas e depoimentos exclusivos sobre o ataque à democracia no Brasil. Autoridades revelam acordo com generais do Exército para desmobilizar acampamento dos golpistas.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Estado Islâmico reivindica ataque em KermánO Estado Islâmico (ISIS) reivindicou nesta quinta-feira a autoria do atentado na cidade iraniana de Kermán, que deixou mais de 80 mortos e cerca de 300 feridos durante uma homenagem ao general Qasem Soleimani, assassinado há quatro anos em um ataque com drones dos Estados Unidos.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Ataque terrorista em Kerman deixa mais de 100 mortosAo menos 103 pessoas morreram e 188 ficaram feridas em duas explosões perto do cemitério onde está enterrado o comandante militar Qasem Soleimani, no quarto aniversário de sua morte. Autoridades locais chamaram o incidente de ataque terrorista.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

O ataque interno e externo ao País precisa acabarPresidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), Flávio Roscoe vem fazendo duros alertas em relação às legislações ambientais que vêm sendo

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »