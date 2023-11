Ataque em festa de Halloween deixa mortos e feridos nos Estados Unidos

Duas pessoas morreram e 18 ficaram feridas na saída de uma festa de Halloween em Tampa, no estado americano da Flórida. Um suspeito está detido.Vídeos publicados na internet mostram pessoas fantasiadas, bebendo e conversando na rua, quando disparos são ouvidos, criando uma debandada.Outra gravação mostra o atendimento aos feridos. Investigações iniciais indicam que houve uma disputa entre dois grupos.

As autoridades acreditam que havia pelo menos dois atiradores envolvidos. Ainda não está claro se todas as 18 pessoas feridas foram baleadas ou tiveram outros ferimentos na tentativa de fuga. A polícia diz que está trabalhando com parceiros comerciais locais para reunir evidências. A briga aconteceu em uma área com vários bares e casas noturnas. A identidade e a idade das vítimas ainda não foram divulgadas.

