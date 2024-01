Ataque com mísseis balísticos no Curdistão iraquiano

Na noite de segunda-feira (15/1), Teerã deu uma demonstração clara de sua intenção, quando a Guarda Revolucionária lançou 11 mísseis balísticos contra Pelo menos quatro civis foram mortos e seis ficaram feridos, segundo o governo regional. O primeiro-ministro Masrour Barzani classificou o ataque como um “crime contra o povo curdo”.

A Fars News, uma agência próxima da Guarda Revolucionária, afirmou que três bases da Mossad, afiliadas ao serviço de inteligência de Israel, foram destruídas no ataque.'Me cobri com sangue para escapar': o relato de sobrevivente de ataque a escola em UgandaO governo do Curdistão iraquiano negou a presença de agentes estrangeiros no seu território, enquanto Israel não se pronunciou. No entanto, a Guarda Revolucionária demonstrou que pode realizar ataques precisos ao bombardear a residência do proeminente empresário e multimilionário curdo, Peshraw Dizayee. Ele foi morto no ataque. Dizayee era proprietário e fundador de duas empresas – Falcon Group e Empire World – nos anos que se seguiram à invasão do Iraque pelos EUA em 200





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

15 nomes que fizeram o que Caio Paulista deve repetir em 2024Relembre 15 nomes de jogadores que trocaram de clube entre São Paulo e Palmeiras, assim como Caio Paulista está prestes a fazer.

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

Deputada estadual Lucinha se encontrou 15 vezes com membro de milícia no Rio de JaneiroA deputada estadual Lucinha (PSD), considerada 'madrinha' da maior milícia do estado do Rio de Janeiro, se encontrou 15 vezes com Domício Barbosa de Souza, vulgo Dom, um dos homens de confiança de Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, ao longo do ano de 2021. A informação consta na investigação da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público do Rio (MPRJ).

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Preço do carro usado cai e valor do IPVA tende a ser menorCom queda no preço do automóvel, tributo tende a ser menor. Desconto para pagar à vista chega a 15% e datas já começam em dezembro em alguns estados

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Adolescente morre após ser atacado por tubarão na AustráliaUm jovem de 15 anos foi atacado por um tubarão branco enquanto surfava em uma praia remota na Península de Yorke, no sul da Austrália. Infelizmente, ele teve sua perna arrancada e não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer no local. O adolescente havia sido eleito recentemente como o surfista 'grom' mais talentoso. Uma vaquinha foi criada para arrecadar fundos e pagar os custos do funeral.

Fonte: RevistaEpoca - 🏆 17. / 63 Consulte Mais informação »

Governador do RJ fala sobre temporal que deixou mortos no estadoO governador Cláudio Castro (PL) disse, nesta segunda-feira (15), que chegou a 12 o número de mortos pelo temporal que atingiu o Rio de Janeiro no fim de semana. A última vítima encontrada é um morador do Chapadão, na Pavuna, na Zona Norte do Rio. Ele foi arrastado pela correnteza, e seu corpo foi achado no bairro São Matheus, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Uma pessoa segue desaparecida.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Licença-paternidade de 3 meses: brasileiro na Noruega conta como foi de 'contar as horas para esposa chegar' a 'vínculo incrível' com filhos'Você não tem que se preocupar com mais nada a não ser dar atenção para seu filho', diz Felipe Pereira, de 42 anos, sobre importância da licença-paternidade remunerada. 'O vínculo que você cria tendo que lidar sozinho com o filho é sensacional', diz Felipe, sobre o período em que assumiu os cuidados domésticos em tempo integral após sua mulher retomar suas atividades fora de casa após meses de cuidados exclusivos com o bebê. Assim, para o segundo filho, Erik, de 3 anos, e a terceira, Hanna, de 6 meses, Pereira passou a ter mais tempo: no mínimo, 15 semanas – ou mais de três meses – de licença remunerada.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »