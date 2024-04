Ataque com avião não tripulado deixa 13 feridos na Rússia

Um ataque com um avião modificado para voar sem piloto, reivindicado por Kiev, deixou 13 feridos em um complexo industrial na região russa do Tartaristão, a mais de 1.200 km da fronteira com a Ucrânia. De acordo com as autoridades locais, as aeronaves não tripuladas atingiram um dormitório de estudantes da Universidade Politécnica de Yelabuga, uma zona econômica especial dentro do Tartaristão onde há um considerável parque industrial e petroquímico.

O local fica a menos de 300 metros de unidades de montagem da versão russa dos drones Shahed-136, chamados localmente de Geran-2, que se tornaram uma arma preferencial de Moscou em sua invasão da Ucrânia

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



JornalOGlobo / 🏆 3. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ataque kamikaze com avião sem piloto realizado pela Ucrânia no TartaristãoA Ucrânia realizou um ataque kamikaze com um avião sem piloto em uma região industrial no Tartaristão, território da República da Rússia. O ataque foi realizado contra uma empresa de drones Shahed e causou danos significativos ao local. O exército russo está se esforçando para minimizar e eliminar completamente os ataques da Ucrânia. Também foram registrados ataques com drones em fábricas de Yelábuga e Nizhnekamsk no Tartaristão, mas não causaram danos graves nem afetaram o funcionamento dessas fábricas.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Rússia atinge barragem no maior ataque da guerra à infraestrutura energética ucraniana, diz KievPor Max HunderKIEV (Reuters) - A Rússia lançou o maior ataque de mísseis e drones contra a infraestrutura energética ucraniana da guerra até o momento, nesta sexta-feira, atingindo a maior barragem do país e causando apagões em várias regiões, disse...

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Rússia lança maior ataque de mísseis contra Kiev em semanasPor Olena Harmash e Ivan Lyubysh-KirdeyKIEV (Reuters) - A Rússia realizou seu maior ataque com mísseis em semanas contra Kiev e a região circundante nesta quinta-feira, ferindo pelo menos 17 pessoas e danificando escolas, prédios residenciais e...

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Ataque na Rússia: por que o Estado Islâmico vê a Rússia como inimigaGrupo extremista vê o presidente russo, Vladimir Putin, como um inimigo dos muçulmanos — e uma fonte de perseguição contra eles na Rússia e no exterior.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Putin diz que atentado em Moscou foi obra de ‘islamistas radicais’ que tentaram fugir à UcrâniaO governo de Kiev e os países ocidentais negaram reiteradamente qualquer participação da Ucrânia no ataque

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Rusia castiga de nuevo a Kiev en un ataque relámpago con misiles hipersónicosLos proyectiles, disparados desde la península de Crimea, causan el pánico en la capital ucrania, que no pudo ser alertada a tiempo por las Fuerzas Aéreas

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »