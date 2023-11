Atacante Keno se torna o maior garçom do Fluminense na temporada

Um dos principais destaques do Fluminense na final da Libertadores, o atacante Keno, de 34 anos, se tornou ao lado de Jhon Arias o maior garçom do clube carioca na temporada. Com os passes para os gols de Germán Cano e John Kennedy, o veterano alcançou 13 assistências na temporada. Em seu primeiro ano de Fluminense, Keno tem sua temporada com maior participações em gols desde 2020. Além das 13 assistências, o atacante balançou as redes em cinco oportunidades. Ele entrou em campo em 46 jogos.

O atacante, que teve passagens por Atlético-MG e Palmeiras, finalmente conquistou o seu primeiro título da Libertadores. O Fluminense o contratou no começo do ano junto ao Galo e ele tem contrato com o clube carioca até o fim do ano que vem

