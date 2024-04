Atacante Endrick e modelo Gabriely Miranda planejam casamento

O atacante Endrick e a modelo Gabriely Miranda estão planejando oficializar a união. Os dois se conheceram no ano passado e a notícia de um possível casamento acendeu um alerta no mundo da bola. De acordo com informações do Portal Extra, Gabriely deve acompanhar a ida do jogador para a Europa para se apresentar ao Real Madrid quando ele completar 18 anos em julho deste ano - o que não agradou a família do craque.

Apesar da família de Endrick apoiar o namoro do jogador com a modelo, os pais do atacante foram aconselhados a pedir para que o filho vá com calma neste assunto para evitar que a vida a dois atrapalhe a sua carreira. Segundo fontes do portal, um amigo próximo ao jogador ficará com ele no primeiro ano de contrato na capital da Espanha para que o jogador não perca o foco e se adapte melhor. 'Isso já aconteceu com vários jogadores brasileiro

