Atacante do Boca se recupera de lesão e fica à disposição para final da Libertadores

O camisa 9 se recuperou de uma contratura no músculo adutor da coxa esquerda, mas treinou normalmente e ficará à disposição do técnico Jorge Almirón para a final da Libertadores, no próximo sábado (4), contra o Fluminense. No último dia 24, na derrota diante do Racing por 2 a 1, pela Copa da Liga Argentina, Benedetto deixou o campo lesionado.

