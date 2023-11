Atacante desmaia sozinho em campo e partida do campeonato holandês é interrompida

Uma partida da Eredivise terminou com um susto neste domingo. Nos minutos finais do confronto entre AZ Alkmaar e NEC Nijmegen, pelo Campeonato Holandês, o atacante Bas Dost, do time visitante, desmaiou no meio do campo sem ter se chocado com nenhum adversário ou companheiro de equipe e precisou ser socorrido às pressas.

Polícia da Colômbia oferece recompensa de R$ 240 mil por informações que ajudem a encontrar pai de Luis Díaz, do LiverpoolA jogada continuou com o atacante caído no meio-campo e assim que o árbitro percebeu o ocorrido, a equipe médica foi autorizada a entrar no gramado e todos os jogadores, preocupados, foram correndo ver o estado de saúde do jogador.

Segundo o jornal holandês Telegraaf, uma tela foi instalada no círculo central do campo para dar privacidade ao atacante e aos médicos. Os jogadores dos dois times rodearam a tenda para impedir ainda mais a visão. O locutor do estádio pediu à família de Dost que fosse ao vestiário e pouco tempo depois, uma ambulância chegou para levar o atacante ao hospital. headtopics.com

O experiente atacante de 34 anos, que já jogou no Sporting, de Portugal, Wolfsburg, da Alemanha, entre outros clubes, já tinha feito um gol e dado uma assistência na vitória parcial do Nijmegen por 2 a 1, fora de casa, pela 10ª rodada da Eredivise.Até ao momento, as informações do NEC Nijmegen são de que Bas Dost foi retirado do campo já consciente.

