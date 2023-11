Atacante de clube paulista morre aos 21 anos após ser baleado

Na atual temporada, teve alguns minutos com o São Bernardo na disputa do Paulistão, competição na qual o time foi um dos destaques da fase de grupos, antes de ser eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final. Na Série C, o atacante jogou duas partidas. A equipe são-bernardense brigou pelo acesso à Série B até a última rodada, mas perdeu a vaga para o Operário-PR nos critérios de desempate.

