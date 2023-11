Atacadão tem melhor preparo para enfrentar a deflação, diz Carrefour

, tem o melhor preparo para enfrentar a continuidade da deflação de alimentos nos próximos meses, disse hoje Stéphane Maquaire, diretor-presidente doé capaz de enfrentar a deflação e manter margem bruta nos próximos trimestres”, disse Maquaire, em teleconferência sobre os resultados da empresa no terceiro trimestre.

A rede de atacarejo teve 15 novas lojas abertas no ano, sendo três convertidas, e registrou margem bruta de 15,7% entre julho e setembro, alta de 0,9 ponto percentual em base anual. Para 2024, Maquaire prevê a conversão de mais lojas em

O foco para o segmento é manter “a margem bruta com o melhor preço ao consumidor”, observou Eric Alencar, diretor financeiro do grupo. O plano de ação para os próximos trimestres é compensar queda da margem bruta do varejo.

Disciplina em custos é a meta da empresa para a recuperação no varejo, que ainda enfrenta um legado não rentável da compra da redeAlencar destacou que a empresa está “obcecada” com a redução de custos e despesas (SG&A, na sigla em inglês). No terceiro trimestre, o indicador aumentou 3,3% em base anual.

O diretor financeiro informou que o grupo encerrou as despesas com conversão de lojas no terceiro trimestre e que agora seguem apenas as despesas com reestruturação.“O trimestre foi impactado por uma deflação persistente no segmento alimentar, além disso a queda da taxa de juros tem ocorrido de forma mais lenta do que o previsto”, comentou o presidente do

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.