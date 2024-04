Astrônomos descobrem agrupamento de estrelas com menor massa e maior presença de matéria escura

O agrupamento de estrelas com o brilho mais fraco e a menor massa nos arredores da Via Láctea já observado foi detectado por um grupo de astrônomos da Universidade de Victória (Canadá) e Universidade Yale (Estados Unidos). O sistema, que recebeu o nome Ursa Major III/UNIONS 1 (UMa3/U1), também pode ser o que tem a maior presença de matéria escura já registrado. "UMa3/U1 está localizado na constelação da Ursa Maior.

Está em nosso quintal cósmico, por assim dizer, a cerca de 30 mil anos-luz do Sol", disse em comunicado Simon Smith, estudante de pós-graduação em astronomia na Universidade de Victoria e autor principal do estudo, publicado na revista científica The Astrophysical Journal. "UMa3/U1 havia escapado à detecção até agora devido à sua luminosidade extremamente baixa", explicou Smith. Segundo os pesquisadores, o pequeno sistema é composto por cerca de 60 estrelas com idades que podem passar dos 10 bilhões de anos de idade e estão espalhadas em uma distância de apenas 10 anos-luz

