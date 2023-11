Astronautas da Apollo 17 coletaram rochas que revelam a verdadeira idade da Lua

A lua é a companheira celestial constante do nosso planeta, apenas ocultada da vista cerca de uma vez por mês, quando sua órbita a leva entre a Terra e o sol. O maior satélite da Terra tem sido uma fonte de admiração, inspirando a imaginação de artistas e escritores durante milênios.

Há muito tempo Os engenheiros descobriram pegadas de dinossauros com 125 milhões de anos ao lado de um café à beira-mar ao longo da Ilha de Wight enquanto investigavam formas de reduzir a erosão costeira e as inundações. As impressões de três dedos provavelmente foram feitas por um mantelissauro, um dinossauro herbívoro que viveu durante o início do período Cretáceo.

A ilha caribenha que era árida como a Lua e agora é exemplo de recuperação ambientalA perseverança dos habitantes de Antígua e Barbuda foi responsável pela metamorfose da pouco conhecida ilha Redonda, a terceira maior do país. Consulte Mais informação ⮕

Eclipse lunar parcial: veja as melhores fotos da ‘Lua do caçador’ pelo mundoNeste sábado (28), ocorreu eclipse lunar parcial, o último eclipse de 2023; confira as melhores fotos pelo mundo. Consulte Mais informação ⮕

Sim, haverá outro eclipse neste sábado, mas na Lua; saiba como verEclipse lunar acontece neste sábado e será visível em algumas partes do Brasil; saiba como ter as melhores chances de presenciar fenômeno Consulte Mais informação ⮕

Eclipse parcial da Lua será visível em alguns estados brasileiros; confira quaisEclipse parcial da Lua será visível em alguns estados brasileiros; confira quais Consulte Mais informação ⮕

Eclipse parcial da Lua acontece neste sábado; saiba onde será visível no BrasilEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Carlinhos Brown foi essencial para transformar o Candeal em bairro de classe média, segundo biografia‘Meia-lua inteira’ prioriza a música e o trabalho social em Salvador Consulte Mais informação ⮕