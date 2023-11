Assista aos melhores momentos do empate entre Inter e América-MG

Neymar deve passar por cirurgia com médico da Seleção nesta quinta (2)Quem é e o que aconteceu com Daniel Cravinhos? Veja como ele está hoje

JORNALODIA: Com 'Pelados em Santos', filme sobre os Mamonas Assassinas ganha trailer e data de estreia; assistaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

CNNBRASIL: – O Filme” ganha trailer e fãs vibram com nostalgia; assistaA estreia está prevista para o dia 28 de dezembro, exclusivamente nos cinemas

JORNALOGLOBO: Trailer de 'Mamonas Assassinas — O filme' relembra meninos de Guarulhos que conquistaram o Brasil; assista aquiLonga dirigido por Edson Spinello chega aos cinemas em dezembro

CNNBRASIL: TikToker pinta casa para ficar com cara de “velha e mofadinha”; assista ao vídeoJulia Guglielmetti pintou a parede de casa para parecer 'mofada' como as casas centenárias da Itália

LANCE!: Cristiano Ronaldo ouve gritos de 'Messi' e pede silêncio à torcida; assistaA torcida do Al-Ettifaq provocou Cristiano Ronaldo no duelo contra o Al-Nassr, em jogo da Copa do Rei Saudita. No duelo da última terça-feira (31), os torcedores adversários gritaram o nome de Messi quando o português estava com a bola. Em resposta, o craque pediu silêncio ao público no estádio.

JORNALEXTRA: Vídeo mostra perfil fake no celular de Graciele Lacerda; assistaAtual de de Zezé Di Camargo foi acusada de criar um perfil falso para falar mal da família de Zezé Di Camargo

