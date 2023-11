Assistência Social e Conselho Tutelar fazem abordagem sobre possível violação de direitos

Barra Mansa - Neste sábado (28), uma equipe do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), que faz parte da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, juntamente com o Conselho Tutelar, percorreu ruas do Centro em busca de crianças ou adolescentes que estivessem comercializando produtos ou pedindo dinheiro.

“Realizamos uma abordagem em conjunto com a Secretaria de Assistência e Centro Pop, para a prevenção, orientação e identificação das crianças e adolescentes que estão nas ruas vendendo doces e afins. A importância do trabalho é prevenir, orientar e identificar seus responsáveis para encaminhar à rede de assistência como, por exemplo, os Centros de Referência de Assistência Social (Cras)”, disse.

