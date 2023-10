Assembleia-Geral da ONU aprova resolução sobre guerra Israel-Hamas com 120 votos a favor

Ao comentar a resolução antes da votação, o representante permanente da Jordânia na ONU, Mahmoud Al Hmoud, defendeu a necessidade de um"cessar-fogo imediato" (Leandro Fonseca/Exame)Depois de dois dias de sessão especial de emergência, com discursos inflamados dos dois lados, o texto recebeu 120 votos a favor, 14 contrários e 45 abstenções.

Ao comentar a resolução antes da votação, o representante permanente da Jordânia na ONU, Mahmoud Al Hmoud, defendeu a necessidade de um"cessar-fogo imediato" e a necessidade de se criar um caminho para soluções diplomáticas no Oriente Médio."Não é apenas nossa responsabilidade, mas uma profunda obrigação moral ao defender a causa", disse.

"A nossa resposta coletiva a esta crise, que todos tememos que só se agrave se nada for feito, será um momento divisor de águas para a ONU", disse Danese, durante sessão especial de emergência da Assembleia-Geral da ONU."Será um testemunho da eficácia do multilateralismo ou do seu maior enfraquecimento", acrescentou. headtopics.com

De acordo com ele, tanto a Assembleia-Geral quanto o Conselho de Segurança devem agir de forma decisiva frente à crise no Oriente Médio."O mundo está nos observando. E isso não é retórica. O mundo está realmente nos observando e espera uma resposta eficaz", afirmou o embaixador brasileiro.

