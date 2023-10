Assembleia Geral da ONU aprova resolução que pede trégua imediata na guerra e envio de ajuda à Faixa de Gaza

Uma resolução aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas pediu uma trégua imediata na guerra para o envio de ajuda à Faixa de Gaza.

A proposta não cita nominalmente os reféns feitos pelo Hamas, o que abriria margem para interpretações de que o texto pode ser lido como uma forma de incluir os palestinos na Faixa de Gaza. “É ultrajante que a resolução não nomeie os autores do ataque terrorista de 7 de outubro”, disse a embaixadora. A outra palavra que falta na resolução é “refém”.

"O direito humanitário internacional precisa ser respeitado em Gaza e na região por todos os atores", afirmou. Mais de 120 países estavam inscritos para falar. Entre os árabes, o embaixador do Egito, Osama Mahmoud Abdelkhalek, disse que há uma política de cerco e de fome de civis na Faixa de Gaza e apelou à assembleia para exigir que a ajuda seja entregue à população, sem quaisquer condições. headtopics.com

“Estava solidamente enraizado no direito internacional humanitário e dos direitos humanos”, disse Danese. A votação desta sexta-feira (27) começou com uma emenda apresentada pelo Canadá, que foi apoiada pelos Estados Unidos. O texto condenou de forma inequívoca o ataque do Hamas, citando o nome do grupo terrorista, e exigência da libertação imediata e incondicional dos reféns.

Em seguida, a proposta de resolução da Jordânia - que não menciona o Hamas - foi aprovada sem alteração. Foram 120 votos a favor, incluindo o Brasil, China e Rússia; 14 votos contra, entre eles os Estados Unidos e Israel. Os países europeus se dividiram. A maioria se absteve - como Alemanha, Reino Unido e Itália - e alguns votaram a favor, como França, Espanha e Portugal.“Hoje é um dia de infâmia. headtopics.com

Consulte Mais informação:

jornalnacional »

Assembleia Geral da ONU suspende sessão sem discutir resolução sobre cessar-fogo em GazaReunião emergencial foi convocada por países que buscam o fim do conflito no Oriente Médio, que se arrasta há 19 dias Consulte Mais informação ⮕

Israel-Hamas: Assembleia Geral da ONU volta a se reunir nesta sextaReunião emergencial foi convocada na tentativa de aprovar uma resolução sobre o conflito, mas não houve votação nesta quinta Consulte Mais informação ⮕

Assembleia-Geral da ONU suspende sessão de emergênciaReunião desta quinta foi encerrada sem votar resolução; países insistem em 'cessar-fogo' sem que o Hamas liberte os reféns de Israel Consulte Mais informação ⮕

Assembleia Geral da ONU aprova resolução que pede cessar-fogo em GazaA Assembleia Geral da ONU, com sede em Nova York (EUA), aprovou nesta sexta-feira, 27, uma resolução que pede cessar-fogo humanitário em Gaza. Foram 120 Consulte Mais informação ⮕

Assembleia Geral da ONU aprova resolução que pede trégua humanitária em GazaAssembleia Geral rejeitou condenação expressa ao Hamas em votação nesta sexta-feira, 27 Consulte Mais informação ⮕

Podcast: Assembleia-Geral da ONU aprova resolução sobre guerra de IsraelPodcast da CNN Rádio traz o resumo das principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira (27) Consulte Mais informação ⮕