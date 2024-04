Assalto a motoristas de ônibus na garagem da Viação Redentor

Disfarçados de rodoviários, três criminosos armados assaltaram motoristas de ônibus na garagem da Viação Redentor, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, na madrugada desta segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, os homens levaram celulares e R$ 1.670 mil dos funcionários. Na ocasião, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados para a 'ocorrência de roubo' na garagem da empresa de ônibus, que fica na Estrada do Gabinal.

No entanto, os bandidos fugiram antes da chegada dos policiais militares. Nas redes sociais, testemunhas, que passavam pelo local no momento do assalto, publicaram vídeos explicando a situação. 'Ladrões vestidos de motoristas entraram na garagem e fizeram a limpa', disse um homem. 'Os vagabundos entraram aqui e assaltaram todo mundo', relatou outro. A ocorrência foi registrada na 41ª DP (Tanque), que trabalha junto com a Polícia Militar para identificar e prender os autores do crim

