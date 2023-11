Às vésperas de implosão, ex-alunos da Gama Filho recuperam objetos do antigo curso de Arquitetura

Rio - Ex-alunos da faculdade de Arquitetura da antiga Universidade Gama Filho, na Piedade, Zona Norte do Rio, recuperaram, neste sábado (28), alguns objetos de 'valor sentimental' que haviam sido abandonados no terreno do campus. As ruínas dos prédios que ainda restam no local serão implodidas no dia 5 de novembro. Um dos itens resgatados foi o 'mesão', onde os alunos passavam horas conversando.

Fernando revelou, ainda, que a ideia surgiu depois de ver o triste destino da universidade, que após decretar falência, virou ruína. 'Na época da pandemia, nós, os ex-estudantes, começamos a nos juntar através da Internet, montamos um grupo. Todos nós ficamos super indignados com o estado da Gama Filho, a faculdade acabar daquele jeito, ficar tudo deteriorado', lamentou.

