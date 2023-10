As revelações do livro de Britney Spears, do 'exposed' de Justin Timberlake à dieta ditada pelo pai

O ano era 2007 e Britney Spears não queria, mas foi convencida pela equipe a cantar a música "Gimme More" no MTV Video Music Awards, numa performance que era para ser sensual e dançante. A ideia era mostrar que ela estava bem, depois de um colapso no início do ano -- aquele momento em que a cantora raspou todo o cabelo.

Tragédia na família Britney cresceu numa família marcada por uma tragédia. Logo nas primeiras páginas, o livro tem um relato forte sobre a morte da avó da cantora por parte de pai, Jean. 1º beijo Britney ficou famosa ainda criança no "Clube do Mickey", programa da Disney que também revelou nomes como Christina Aguilera, Ryan Gosling e Justin Timberlake.

"A banda do Justin, o 'NSYNC, era, como as pessoas costumavam dizer na época, metida. Eram todos jovens brancos, mas que amavam hip-hop. Para mim, era isso que os diferenciava do Backstreet Boys, que parecia bem consciente ao se posicionar como um grupo branco." 'Baby One More Time' Na época da turnê com o 'Nsync, Britney já tinha estourado com seu primeiro hit, "Baby One More Time". headtopics.com

'Livre' no Brasil Os primeiros anos de fama foram como um conto de fadas pra Britney, Ela viajava pelo mundo realizando o sonho de ser reconhecida por onde passava. Quando ela fala dessa época, ela lembra com muito carinho de uma passagem pelo Brasil.Foi quando a cantora veio para cantar no Rock in Rio de 2001. Britney diz que, no Brasil, se sentiu livre. E nadou nua com dançarinos no mar do Rio de Janeiro.

Ainda sobre atuação, Britney revela que foi convidada e quase fez o papel que foi da Rachel McAdams em "Diário de uma Paixão", o clássico romântico de 2004. Seria um reencontro com Ryan Gosling, o galã do filme, depois do "Clube do Mickey". headtopics.com

