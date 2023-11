As polêmicas novas modalidades propostas para os Jogos Olímpicos

Durante o período mais severo da pandemia de Covid-19, em março de 2021, o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou o lançamento de um programa — a Agenda 2020+5 — destinado a funcionar como um roteiro do movimento até 2025. No rol de ideias, há louváveis recomendações de zelo com a sustentabilidade, a igualdade de gêneros e o cuidado com os refugiados. Tudo corretíssimo, mas com o risco de ficar apenas no discurso.

A disputa em Los Angeles, daqui a cinco anos, é vitrine do que se enxerga para o futuro. Nos Estados Unidos, há quatro modalidades que são incrivelmente fortes: o futebol americano, o beisebol, o basquete e o hóquei no gelo. Dada a violência do jogo da bola oval, a escolha foi por uma versão mais light, o flag football. O beisebol voltou ao calendário de mãos dadas com um irmão mais simples, o soft­bol.

