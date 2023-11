Dentro de uma pequena caixinha de couro, deteriorado e ressecado pelo tempo, um pênis humano é guardado a sete chaves pela filha de um urologista americano. Medindo 3,8 centímetros, o fragmento humano é considerado uma bizarra relíquia. Seria o órgão sexual do estadista e líder militar francês Napoleão Bonaparte (1769-1821), uma das personalidades políticas mais conhecidas da história da humanidade.

(As Partes Privadas de Napoleão: 2500 Anos de História Expostos, em tradução livre), o jornalista e historiador Tony Perrottet tenta decifrar como o pênis saiu da França e chegou aos Estados Unidos, onde estaria hoje. Para isso, parte do que é notoriamente comprovado: que quando Napoleão morreu, na Ilha de Santa Helena (situada no Atlântico, mais ou menos a meio caminho entre a África e a América do Sul), em 5 de maio de 1821, ele foi submetido a uma autópsia. Se a subtração do membro realmente ocorreu, provavelmente foi à frente de testemunha





