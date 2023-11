As lições do cineasta que levou a Coreia ao Oscar em novo doc da Neftlix

Em uma videoconferência com antigos amigos da faculdade, o sul-coreano Bong Joon Ho mostra vários rolos de filmes 8 milímetros que captara durante a vida universitária, na década de 1990. Seus colegas perguntam sobre o “gorila”, mas o cineasta vencedor do Oscar de 2020 pelo fenomenalse envergonha. “Melhor dizer que sumiu. É constrangedor”, explica o diretor de 54 anos, olhando para a janela.

Com montagem afiada e falas reveladoras, o documentário mostra detalhes de como surgiu a primeira centelha criativa do homem que trilhou aos poucos sua chegada ao momento histórico de se tornar o primeiro sul-coreano a vencer grandes categorias do prêmio de Hollywood com, um retrato mordaz da guerra entre classes sociais — além de melhor filme, a obra fora agraciada com direção, roteiro original e produção internacional.

