Há um grupo de baleias-azuis-anãs no Oceano Índico que nunca foi visto por olhos humanos — mas cujo canto podemos ouvirPor gerações, essas criaturas nadaram pelo oceano sem cruzar o caminho de nenhum ser humano. Algumas delas atingem até 24 metros de comprimento, pesando 90 toneladas.

Mas, com o passar dos anos, essa rede também captou muitos outros sons e estrondos por todo o oceano, solo e atmosfera – e isso se revelou um benefício surpreendente para a ciência. Assim, na década de 1990, várias nações assinaram e ratificaram o Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares (CTBT), incluindo o Reino Unido e muitas potências nucleares da Europa Ocidental. Alguns países não aderiram, incluindo China, Índia e EUA.

Com sensores em todo o mundo, o Sistema Internacional de Monitoramento – gerido pela Organização CTBT em Viena – tem funcionado desde então, com mais de 300 instalações em todo o mundo. Elas podem detectar o som, as ondas de choque e os materiais radioativos de explosões nucleares. headtopics.com

De fato, quando a Coreia do Norte realizou testes de armas nucleares nas décadas de 2000 e 2010, vários sensores sísmicos do IMS captaram as ondas das explosões, confirmadas pelas análises de isótopos radioativos na atmosfera.

Ao longo da última década, à medida que o acesso científico aos dados se abriu, pesquisadores recorreram ao IMS para detectar eventos que de outra forma poderiam passar despercebidos.Em junho, centenas destes cientistas reuniram-se numa conferência em Viena para compartilhar suas descobertas. headtopics.com

Outros descreveram esforços para detectar à distância a queda de geleiras em avalanche – com base em pesquisas anteriores que usaram a rede para monitorar a formação de icebergs a partir da ruptura de geleiras na Antártida.

